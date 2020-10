¿Un cepillo facial eléctrico por ocho euros? Sí, solo durante las próximas horas en Amazon

Puede que no hayas oído hablar de él, pero que lo hayas sufrido en tus carnes. Granitos por la mandíbula, puntos negros visibles (y otros tantos en proceso de formación), espinillas y rojeces son, quizás, los síntomas más visibles del maskné: la aparición de pequeños (o no tanto) brotes de acné en la zona que está en contacto con la mascarilla debido a una alteración del equilibrio de nuestro cutis. Una reacción de la piel a la que se suman otras tantas que, sin bien es cierto que no tiene una solución instantánea y 100% eficaz, sí puede mejorar y desaparecer si establecemos rutinas de limpieza e hidratación diarias.

