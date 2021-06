Un bus con peregrinos vuelca en Pakistán, hay 20 fallecidos

Imam Bakhsh, uno de los heridos, contó a The Associated Press por teléfono que los pasajeros habían advertido repetidamente al conductor que tuviese más cuidado. Culpó al conductor por el siniestro y dijo que iba disfrutando de la música y su conducción era temeraria.

Imam Bakhsh, uno de los heridos, contó a The Associated Press por teléfono que los pasajeros habían advertido repetidamente al conductor que tuviese más cuidado. Culpó al conductor por el siniestro y dijo que iba disfrutando de la música y su conducción era temeraria.

You May Also Like