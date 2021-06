un buceador pasa 30 segundos dentro de la boca de una ballena que casi se lo traga

Estuvo dentro de la boca de la ballena jorobada de 27 toneladas durante unos 30 segundos, pero dijo que aún podía respirar con su equipo de buceo. “De repente, subió a la superficie y comenzó a negar con la cabeza. Me lanzó al aire y caí al agua. Estaba libre y simplemente floté allí. No podía creerlo, estoy aquí para contarlo”, añadió.

Tal y como recoge el Mirror, Packard estaba buceando a unos 14 metros de profundidad cuando “sintió un gran golpe y todo se oscureció”. “Entonces me di cuenta, oh Dios mío, estoy en la boca de una ballena… y está tratando de tragarme”, añadió.

You May Also Like