Un boxeador de 70 años vuelve al ring (y gana) en honor a su hijo muerto

El resultado del combate fue de victoria. Hughes Jr. se enfrentó a Tramane Towns , un boxeador de 43 años cuyo balance en el cuadrilátero no puede ser peor: siete combates, siete derrotas. No obstante, sólo por la alegría del septuagenario, seguro que le mereció la pena volver a besar la lona.

“Cuando se quitó la vida, pensé en no hacer el combate, pero luego me di cuenta de que en los últimos meses se mostraba tan orgulloso de mí… Así que finalmente decidió que tenía que participar. Me puse delante de sus cenizas y dije: ‘Hijo, voy a hacer esto por ti, porque realmente querías'”, relata Hughes Jr. al diario ‘IndyStar’.

