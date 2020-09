Un bebé podría seguir con vida bajo los escombros de Beirut un mes después de la explosión

El jefe de rescatistas chileno señaló que, en caso de que hubiera un cuerpo con vida, sería el de un bebé “por la forma” en la que se encuentra y que, según las primeras indicaciones, habrían caído del tercer piso y se encontrarían en el segundo piso del edificio situado entre el barrio de Mar Mikhail y Gemmayzeh, de los más devastados por la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut. Aseveró que no saben cuánto puede durar la operación, pero aclaró que no se van a ir hasta que descarten o confirmen que haya alguien dentro.

Lermanda dijo que no se puede introducir maquinaria en caso de que haya una posibilidad de una persona con vida. “ No podemos meter máquinas , no podemos golpear ni hacer nada que pueda arriesgar la vida de esa posible persona”, sentenció.

