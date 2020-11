Un Barça ‘underground’ supera sin problemas el trámite ante el Dinamo

Los 20 minutos restantes sirvieron para cumplir el protocolo del debut de Matheus Fernandes y Konrad de la Fuente , además de para que Antoine Griezmann redondease el Fue lo único destacable de un encuentro que no pasará a la historia por la intensidad y las ocasiones, pero sí por ver los primeros minutos de varias promesas de futuro de Can Barça.

A 20 minutos para el final, Braithwaite fue derribado en el área y pidió el consecuente penalti, no vaya a ser que no tenga muchas más oportunidades para hacer un doblete con el Barça. Aunque Bushchan le adivinó la dirección, el chut fue imparable.

No fue una primera mitad con mucha acción. La posesión culé, desbordante en la estadística, apenas se tradujo en ocasiones claras. No en vano, el primer disparo fue a la media hora, del propio Coutinho, que se fue al lateral y otra de Trincao , que tampoco puso en mucho peligro el empate. Ter Stegen tampoco tuvo mucho trabajo, hasta que al final de la primera parte sacó una gran mano a disparo de De Pena .

