Un bar en Israel ofrece bebidas gratis para los que se vacunen contra la Covid dentro del local

Cuatro millones de israelíes, el 44 por ciento de toda la población, ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, según los datos del Ministerio de Salud. La cifra, recogida por la prensa israelí, implica que dos tercios de la población que opta al fármaco en Israel ya ha comenzado el proceso de inmunización contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. No obstante, aún restan 1.996.000 personas que encajan en el plan de vacunación que no han recibido ninguna inyección.

