Un ayuntamiento argentino da el puesto de trabajo del agresor a una víctima de violencia machista

“A las mujeres que sufren violencia y muchas me escriben, les aconsejo no aislarse, es lo que ellos quieren . Les digo que pidan ayuda psicológica pero también que busquen amigas, compañeras que las contengan, que busquen las herramientas para reconstruirse, porque es la única manera de salir de un calvario y de sobrevivir”, ha añadido Juárez.

“Aún me cuesta creer lo que estoy viviendo. Tener trabajo y que él esté preso es un contexto inimaginable para mí, después del calvario que me hizo vivir y del que pensé que nunca iba a salir”, ha relatado la mujer beneficiaria de la decisión, Valeria Juárez.

