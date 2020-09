Un autobús chino ofrece nuevo indicio de que el coronavirus se propaga por el aire

El estudio, minucioso y que incluye un plano del autobús con el lugar que ocupó cada persona contagiada, se suma a otros que van en la misma dirección, en particular el que se refiere al caso de múltiples contagios entre mesas en un restaurante de Cantón, lo que nuevamente sin duda permitió un sistema de ventilación que no renueva el aire interior.

Además, el paciente índice no presentaba síntomas en el momento del viaje, entonces no tosía.

