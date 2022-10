Un ‘asshole’ global

Apenas esta semana, las comisiones que investigan la insurrección del 6 de enero y la sustracción de documentos que encontraron en su casa en Florida le están exigiendo entregar documentación y presentarse a declarar bajo juramento sobre su participación en esos delitos. Pero no sorprendería que vuelva a bloquear la justicia, para no cumplir con lo que se le solicite. Finalmente, se siente por encima de la ley. Y mientras seres despreciables como Ted Cruz, a quien insultó no solo a él, sino a su padre y a su esposa, seguramente seguirán lamiéndole a Trump el título del libro de Aaron James. A fin de cuenta, son políticos… ¡Qué asco!

Desde la campaña de 2016, la actitud de Trump hacia todos los demás candidatos era propia de una personalidad nauseabunda, burlándose, poniendo apodos y despreciando a quienes competían contra él. Así, aunque la mayoría de los estadounidenses votó contra él en 2016, ganó la elección, gracias a la anacrónica aberración del colegio electoral y la particular manera que tienen en Estados Unidos de aferrarse a un sistema que pudiera tener sentido a finales del siglo XVIII, pero que no tiene lógica alguna en la época de las comunicaciones digitales instantáneas del siglo XXI.

Pero que alguien sea un perfecto patán no es noticia para nadie. Durante toda la historia de la humanidad, estos individuos siempre han existido y suelen ser despreciados por la mayoría de quienes tienen el desagrado de conocerlos. Lo que no es normal es que un tipo como este se haya constituido en un símbolo para una buena parte de la población americana y para uno de los dos grandes partidos políticos de una nación que presume ser un ejemplo de democracia.

Las tres características más destacables de un asshole, según el autor, son: 1) se permite a sí mismo disfrutar sistemáticamente de ventajas especiales; 2) disfruta de esas ventajas basado en una arraigada sensación de que no solo tiene derecho a ellas, sino que las merece, y 3) su sentido de merecimiento lo inmuniza contra el cuestionamiento de cualquier otro que no goce de esas ventajas, creyendo que los demás los envidian.

El término anglosajón asshole es una de las pocas palabras en inglés que me parece no tiene una traducción exacta al español. Obviamente, la definición “oficial” sería un vulgarismo para referirse al ano. Pero, en su acepción más frecuente, constituye un insulto que, si buscamos en el diccionario, los posibles equivalentes en castellano pudieran ser: estúpido, imbécil, cabrón, pendejo, mamón o expresiones tan castizas como gilipollas o tonto del culo. Aunque ninguna de estas palabras represente exactamente el significado que se le da en inglés, el caso es que parece un calificativo poco conveniente.

