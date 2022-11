un aspirador todoterreno con un potente sistema de limpieza que te enamorará

Por otro lado, cuando sale de la base, gira 180 grados para humedecer y limpiar la mopa antes de fregar el suelo, y cuando regresa, elimina la suciedad de la mopa durante dos escasos minutos (no te asustes, el propio asistente de voz te dirá que la limpieza ha finalizado, algo que especialmente me ha gustado).

El aspirador ofrece una autonomía de 180 minutos , pero este tiempo puede variar dependiendo del modo de limpieza y potencia seleccionado. Yo he probado el modo normal en un piso de 60 metros cuadrados, aproximadamente, y el dispositivo consumió la mitad de la batería en tan solo media hora (lo que le costó aspirar la suciedad). Este dato me parece especialmente bueno, debido a que puedes aspirar una casa más grande sin ningún tipo de problema gracias a su batería duradera .

¿Tienes alfombras en casa? No te preocupes, S7 MaxV Ultra tiene tres funciones: ignorar, evitarlas o elevarse. Por otro lado, los niveles de fregado son leve, moderado e intenso; aunque me gustaría mencionar un aspecto bastante importante, el aspirador no acepta la posibilidad de añadir productos de limpieza de cualquier supermercado para mejorar la calidad del resultado.

Roborock S7 MaxV Ultra cuenta con ‘Reactive AI 2.0’, es decir, una combinación de cámara RGB y un visor láser de procesamiento para que el dispositivo pueda orientarse, navegar, reconocer los obstáculos e incluso mande patrones de limpieza. Si eres de los usuarios que vela por su privacidad, he de decir que procesa las imágenes dentro de su unidad y cuenta con la certificación en ciberseguridad de TUV Rheinland , sin embargo, puede que esta característica no convenza del todo a los usuarios.

