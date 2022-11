Un artificio natural

Blasser busca transmitir a través de sus obras el poder de la reflexión, que ponga a pensar al público qué es la naturaleza y qué no lo es: “Muchas veces predicamos el bien y muchas veces no sabemos que eso que predicamos puede ser el mal”. Aspira a que los seres humanos abandonen esa “hipnotización de todo lo material y puedan detectar aquellas cosas que realmente valen en esta vida”, expresó.

Las obras de Arrocha son parte de un proceso de catarsis y sanación en el que se funden el duelo, la esperanza y la alegría, tal como se observa, por ejemplo, en I’m Trying My Beast (2022), que refleja precisamente los sentimientos experimentados durante el encierro por la pandemia.

Harker dice que su rol como curador es el de brindar acompañamiento al artista. “Me gusta decir que soy como el partero del arte. Esa es la forma en la que yo lo concibo porque las criaturas no son mías y yo no las estoy pariendo, en este caso las están pariendo Rafa e Iván. Son cosas que salen de sus dos mundos interiores y ellos son los que físicamente crearon estas obras”, expresó.

El curador de la muestra Jonathan Harker explicó a La Prensa que esta es la primera vez en la que Arrocha y Blasser exhiben juntos sus obras. “No sabían qué piezas iban a mostrar y cuáles iban a mostrar y si dialogaban entre sí o no. Ellos sabían que podían hacer collag e, pero de una forma distinta en el sentido de que Rafa Arrocha trabaja en una escala más íntima y pequeña y trabaja con la apropiación de imágenes de revistas relacionadas a la moda y al diseño, aunque ahora empezó a usar fotografías propias tal como sucedió en esta muestra. En cambio, Iván trabaja el collage a gran escala y en gran formato y luego usa engrudo y demás técnicas para hacer collages que no necesariamente se revelan como tal al inicio. (…) Él usa impresiones de la misma fotografía repetida para poner las imágenes que no necesariamente a primera vista se ven como collage ”, narró.

