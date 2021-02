Un apellido honorable

El autor es periodista, ex ministro y ex diputado.

Es bien fácil defender la trayectoria de mi familia, porque está a la vista de todos. En un tweet reciente que yo secundé porque me pareció muy oportuno, mi hermano Carlos Fernando dijo: “la trayectoria de mi familia se defiende por sí sola. Ortega y Murillo no pueden defender la suya”.

