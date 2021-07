un anticuerpo es capaz de combatir todas las variantes

Según un estudio publicado por la revista Nature, este anticuerpo no se puede probar contra virus desconocidos, pero sí permitirá avanzar en el desarrollo de vacunas. De hecho, los investigadores trabajaron con 12 anticuerpos distintos de personas que habían pasado la enfermedad y comparándolos, han hallado uno que no permite ser superado por ninguna de las variantes del Sars-Cov-2 y otros coronavirus. Además, es lo suficientemente potente a la luz de las investigaciones que se han hecho.

