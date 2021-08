Un anteproyecto pretende eliminar la recién creada ley de incentivos fiscales en el turismo

En su momento, Pineda dijo en el pleno parlamentario que su propuesta buscaba “reactivar la actividad turística y brinda incentivos a las grandes inversiones, y por ahí nos han preguntado, pero, ¿por qué no incluiste o por qué no hiciste algo para la pequeña inversión…? Bueno, es que también vamos a legislar para los pequeños inversionistas de turismo… “

A través de este incentivo, el Estado reconoce y asume el valor total de la inversión. La ley establece que el crédito fiscal puede ser utilizado a partir del segundo año de la inversión y en un periodo máximo de 10 años. El valor máximo utilizable por año no puede exceder el 50% del impuesto sobre la renta causado en el año fiscal correspondiente. A su vez, ese 50% no puede sobrepasar el 15% de la cantidad total del crédito fiscal otorgado al inversionista.

