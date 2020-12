Un año más sin saber nada de Vernon Ramos

Ramos, ex subdirector de Análisis Financiero de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), salió de su residencia en Chanis entre la 1:30 p.m. y las 2:00 p.m. del 16 de noviembre de 2012, en momentos en que investigaba un supuesto desfalco de $12 millones en la casa de valores Financial Pacific (FP).

You May Also Like