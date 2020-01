Un año después, ¿es Afú el único culpable?

“El caso depende de la decisión de la Corte Suprema de Justicia; en tanto los otros casos no se han instruido”, explicó el abogado del PRD, Roberto García Flores. Para que los casos de Altamirano y Alvarado avancen, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) debe instruir al fiscal del partido, Dilio Arcia. Eso aún no ha ocurrido. Arcia, en tanto, elude el tema.

