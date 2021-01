Un año después del accidente, Vanessa Bryant todavía no puede creerse la pérdida de Kobe y su hija Gianna

Además, la viuda de Kobe Bryant quiso recordar especialmente a la pequeña Gianna y su relación con su amiga. “Mi Gigi es INCREÍBLE y realmente agradezco tu carta. Te quería mucho. Echo mucho de menos a mi pequeña y a Kob-Kob también. Nunca entenderá por qué y cómo pudo suceder esta tragedia a dos personas tan bonitas, dulces e increíbles. Todavía no me parece real ”.

You May Also Like