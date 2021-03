Un año del toque de queda y la Corte Suprema guarda silencio

Los ciudadanos que la Policía Nacional detiene violando el toque de queda son llevados a jueces de paz, los cuales pueden ordenar trabajo comunitario o imponer multas que van de $50 a mil dólares. No obstante, el detenido puede solicitar una reconsideración de la sanción. Las autoridades no han precisado aún los montos que ha recibido el erario público por este tipo de infracción.

Para Jaime Raúl Molina, quien presentó ante la Corte Suprema un amparo de garantías contra el Decreto Ejecutivo 490, firmado por el presidente Laurentino Cortizo y la entonces ministra de Salud, Rosario Turner, esta restricción se debe eliminar totalmente. “Es inconstitucional. No pueden seguir manteniéndonos en esto, todas las restricciones tienen que levantarse”, planteó. La demanda de Molina no fue admitida, pues la Corte alegó que no se había anexado la copia del decreto demandado. Este argumento, a juicio de Molina, fue “pueril”.

Actualmente el toque de queda rige de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. No obstante, a lo largo del último año ha tenido múltiples variantes. Incluso, hubo momentos en que la restricción empezaba a las 5:00 p.m.

