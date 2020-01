Un año de Jair Bolsonaro

Guedes exhorta a los críticos del presidente a que se enfoquen en eso. El jefe de Estado tiene “malos modales, pero excelentes principios”. Sería más correcto decir que Bolsonaro, un acérrimo conservador social, solo ha adoptado el credo económico de Guedes por ahora . En otras esferas, sus ideas no se pueden ignorar fácilmente, aunque el Congreso y los asesores más sensatos del presidente hayan mantenido sus peores instintos bajo control. Mientras siga apoyando la violencia policiaca, hay pocas probabilidades de impedir que se convierta en una tendencia ascendente a largo plazo. Cuando las manifestaciones de los movimientos de izquierda empezaron a surgir en otros países latinoamericanos, uno de sus hijos, diputado de gobierno, dijo que si protestas similares se radicalizaban en Brasil, el gobierno podría revivir un decreto que suspendió al Congreso durante la dictadura militar . En diciembre, molesto por las acusaciones de la prensa, el presidente arremetió contra un periodista y le dijo: “Tú tienes una cara de homosexual terrible y no por eso te acuso de homosexual. Aunque no es un crimen ser homosexual”.

Luego de su primer año en el cargo, sus simpatizantes han obtenido algunas de las cosas que deseaban. La economía ha mejorado, y los crímenes violentos han disminuido. Sin embargo, Bolsonaro no ha aclarado las dudas que provocó su insólito ascenso al poder. El político provocador no se ha convertido en estadista. En lugar de fortalecer las instituciones democráticas de Brasil, las está poniendo a prueba. En materia de corrupción y medioambiente, Brasil está estancado o en retroceso.

