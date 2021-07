Un año como huéspedes del sistema penitenciario de Guatemala

Aunque el FBI sostiene que los dos hijos del expresidente habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos de $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”, estos señalamientos no están en el indictment divulgado ahora. Se desconoce por qué razón, aunque la Corte en Nueva York maneja documentos preparados por el agente del FBI Michael Lewandowski, en los que éste cuenta que se reunió “en persona, en varias ocasiones” con los hermanos Martinelli, como parte de su investigación. No se han divulgado los documentos con los detalles de esas reuniones y dónde y cuándo se llevaron a cabo.

“Por ser extranjeros, no tienen enemigos políticos o de las estructuras criminales del país, por lo que su estadía en una prisión de acá no significa tanto riesgo y podrían sentirse seguros. El segundo aspecto importante es la vulnerabilidad del sistema penitenciario nacional, donde es común encontrar guardias mal pagados que acepten un soborno a cambio de dejar entrar determinada comida, teléfonos celulares o cualquier cosa que les haga su estadía en prisión menos apremiante”, dijo Rony Ríos, periodista del diario El Periódico de Guatemala.

Ricardo Alberto y Luis Enrique han tenido en Guatemala una permanencia mucho más accidentada que la del padre en Estados Unidos. Si Martinelli Berrocal allá era casi un modelo de conducta a seguir, ese no parece haber sido el caso de sus retoños: el pasado jueves, el Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que había reforzado la seguridad en Mariscal Zavala y realizado una requisa, luego de recibir una alerta “sobre el posible intento de fuga” de los Martinelli Linares, por parte de unidades de inteligencia de Estados Unidos. En la base militar encontraron celulares, cargadores, antenas, armas punzocortanes, cervezas, botellas de licor… También a 9 menores de edad, que no tenían ninguna razón para estar ahí. Por estos hechos, el director de la cárcel fue denunciado.

No se sabe qué hacían en Estados Unidos, pero el 20 de noviembre de 2018, fueron detenidos en su mansión de Coral Gables, Miami, por agentes migratorios que entonces informaron que, aunque habían ingresado legalmente a Estados Unidos, ya no tenían visa vigente. Estuvieron 15 días en Krome, un albergue migratorio ubicado en los Everglades, del que salieron luego que un juez de esa jurisdicción les benefició a cada uno con una fianza de $1 millón.

