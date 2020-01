Un año clave para el cine panameño

Con la verdad por delante, hasta ahora era casi imposible recopilar lo hecho por el cine nacional, entre otras razones porque pasamos varios años en que no se estrenaba un largometraje.

2014 ha sido diferente, para bien. Cuatro producciones se presentaron en las salas comerciales: los documentales Reinas, de Ana Endara; Invasión, de Abner Benaim, y Rompiendo la ola, de Annie Canavaggio, y una de ficción, Historias del Canal, a cargo de Carolina Borrero, Pinky Mon, Luis Franco, Abner Benaim y Pituka Ortega Heilbron.

Lo que se debe pulir a futuro es que los dueños de salas y los distribuidores colaboren para que no se proyecte nuestro cine durante un mismo mes.

En principio, parece positivo que Invasión, Historias del Canal y Rompiendo la ola se estrenaran en agosto, pero no fue saludable porque tuvieron que seducir a la misma audiencia al mismo tiempo y además se disputaron las pocas salas que se les dieron a las tres.

Hay desigualdades que hacen que la lucha por traer público no sea justa.

Ninguna cinta istmeña cuenta con los altos presupuestos de promoción que trae consigo una producción del Hollywood industrial.

Por otro lado, la cantidad de salas dadas al cine panameño fue menor, y eso que muchas veces nuestras películas convocaron una cantidad considerable de público. En otras ocasiones las presentaban en horarios poco atractivos.

Mientras que la nueva Ley de Cine en 2012, con los 3 millones de dólares anuales para concursos de producción, es el impulso central para que 2014 no sea la excepción, sino la regla.

Se espera que en 2015 se estrenen entre cuatro y seis películas nacionales, y hay una veintena en distintos niveles de producción.

Sin olvidar que el otro año llegará a las salas el drama deportivo Hands of Stone (coproducción entre Estados Unidos y Panamá) sobre el boxeador Roberto Durán.

Además, el país fue sede de los premios Platino a lo más destacado del cine iberoamericano, y el istmo volvió a ser escenario del rodaje de más de una producción extranjera, lo que dejó importantes beneficios económicos al país.

El poderío de Hollywood

Hasta ayer 22 dediciembre el cine había generado en Estados Unidos 9 mil 866 millones de dólares en venta de boletos en su propio territorio.

La industria de Hollywood tiene hasta el 31 de este mes para igualar los 10 mil 837 millones de dólares recaudados en 2012 y los 10 mil 923 millones de dólares de 2013. También está rezagado en la cantidad de películas nacionales estrenadas en salas comerciales. Mientras que en 2012 fueron 665 y en 2013 llegaron a 687, hasta ayer iban por 668 títulos.

La sorpresa del año es que la película más vista por los estadounidenses ha sido Los guardianes de la galaxia (Marvel/Disney), con 332.5 millones de dólares.

Le sigue Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 1 (Lionsgate) con 269.3 millones de dólares; Capitán América: el soldado de invierno (Marvel/Sony) con 259.8 millones de dólares, y Lego, la película (Lego) con 257.8 millones de dólares.

Es probable que alguna posición cambie cuando termine su desempeño en la cartelera norteña El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos.

El fenómeno de “no me lo creo” se debe a que Los guardianes de la galaxia la integran héroes de la Marvel poco conocidos entre el espectador promedio, pero que con una combinación de ternura y tosquedad han conquistado a la audiencia.

El asunto cambia cuando se observan los totales que incluyen las recaudaciones mundiales.

La noticia no es que las 20 películas más lucrativas del planeta son de Hollywood, sino que el primer puesto es Transformers: la era de la extinción (Paramount) con mil 87 millones de dólares; Los guardianes de la galaxia con 777.9 millones de dólares; Maléfica (Disney) con 757.8 millones de dólares y X-Men: Días del futuro pasado con 746 millones de dólares.

¿Otros mercados? Las películas más lucrativas en sus países de origen fueron las siguientes. En Francia fue Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? con 104.7 millones de dólares; tras ella la japonesa Stand by Me Doraemon, con 79 millones de dólares; después vino la española Ocho apellidos vascos, con 77.5 millones de dólares; la inglesa The Inbetweeners 2, con 55.7 millones de dólares; la alemana Vaterfreuden, con 24.3 millones de dólares, y la brasileña más notable fue O candidato honesto, con 10 millones de dólares.

Cabe destacar que salvo Stand by Me Doraemon (animación) y The Inbetweeners 2 (musical), el resto son comedias.

Si nos vamos por estudios de Hollywood, entre el 1 de enero y el 18 de diciembre pasado, el pastel ha estado bastante equitativo entre tres compañías: 20th Century Fox ha conquistado el 17.3% del mercado con 16 películas de éxito, que en conjunto han obtenido mil 680 millones de dólares.

Le sigue Buena Vista con el 15.8%, 12 producciones lucrativas que en total han hecho mil 534 millones de dólares, y Warner Brothers, con el 14.4%, con 30 títulos, que unidos han hecho mil 398 millones de dólares.

En materia de festivales, en Cannes (Francia) triunfó la turca Winter Sleep; en Venecia (Italia) A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence (Suecia); en Berlín (Alemania) fue la china Black Coal, y San Sebastián (España) distinguió a una de casa, Magical Girl; Toronto (Canadá), a la británica The Imitation Game; Sundance (Estados Unidos), a la estadounidense Whiplash, y Moscú, a la japonesa My Man.