Un ambiente festivo

La ex presentadora de televisión Tania Hyman celebró con una fiesta temática sus 40 años. “Como siempre bromeaba con mis amistades que cumpliría mis 20+20, se me ocurrió ambientarla con la década de 1920”.

Para quienes no desean desarrollar un tema específico, Álvarez aconseja elegir una decoración que utilice elementos como globos, flores, guirnaldas, confeti, sombreros, collares, máscaras, pitos, serpentinas, troneras, maracas, panderetas, plumas y antifaces, que además de estar muy de moda, no necesariamente siguen un tema específico.

You May Also Like