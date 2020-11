“Un alto precio por 20 minutos de acción”: la polémica defensa del padre del violador de la Universidad de Stanford que salió de prisión a los tres meses

7 junio 2016 Actualizado 2 septiembre 2016

Fuente de la imagen, AP Pie de foto, Brock Turner fue condenado a 6 meses de prisión por abusar sexualmente de una joven, pero la defensa de su padre creó polémica en las redes.

“Es un alto precio a pagar por 20 minutos de acción”.

Esa fue la defensa del padre de un estudiante de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que fue condenado por abuso sexual y salió en libertad a los tres meses.

Esa afirmación, emitida durante el juicio contra su hijo, no tardó en causar indignación en las redes sociales.

Brock Turner, un exnadador universitario de 21 años, fue condenado en junio a 6 meses de cárcel por abusar sexualmente de una mujer inconsciente el año pasado.

Este viernes salió con libertad restringida después de pasar 90 días en prisión gracias a su buena conducta.

La condena

El juez, al comunicar la sentencia, expresó preocupación por el impacto que causaría en Turner su estadía en la cárcel.

Su padre, Dan, envió la carta al tribunal antes de que se sentenciara a su hijo argumentando que el joven no es una persona violenta y que no debería ir a prisión. La misiva se dio a conocer tras la sentencia.

Lo mismo ocurrió con una impactante declaración de la víctima, que también fue leída durante el juicio que se celebró en marzo.

La impresionante carta de la víctima

Fuente de la imagen, Getty Pie de foto, La violación ocurrió en el campus de la Universidad de Stanford, California.

Los fiscales acusaron a Turner porque en enero de 2015 había sido visto por dos testigos mientras abusaba sexualmente de una mujer que yacía en el suelo, inconsciente, en el campus de Stanford.

Los testigos, los estudiantes suecos Carl-Fredrik Arndt y Peter Jonsson, afirmaron que Turner trató de huir cuando advirtió su presencia, pero ellos lograron retenerlo hasta que llegó la policía.

Según el testimonio de la víctima, a través de una emotiva carta dirigida directamente a su agresor que leyó al final del juicio, ella asistió a una fiesta con su hermana menor y lo siguiente que recuerda es despertar en una camilla de hospital, llena de sangre seca y vendas en su cuerpo y sin su ropa interior.

“Tú no sabes quién soy, pero has estado dentro de mí. Por eso hoy estamos aquí”, comienza la misiva.

En el hospital y todavía sin entender por qué estaba allí fue al baño.

Miré hacia abajo y no había nada. Sólo una delgada pieza de tela, era lo único en mi vagina. Víctima de ataque sexual

“Me bajé los pantalones de hospital que me habían dado e intenté bajarme la ropa interior, pero no había nada. Todavía recuerdo la sensación de mis manos tocando mi piel sin encontrar (la ropa interior) Miré hacia abajo y no había nada. Sólo una delgada pieza de tela, era lo único en mi vagina. Todo lo demás había desaparecido y todo dentro de mí, silenciado”, leyó la víctima que no ha sido identificada públicamente.

“Todavía no tengo palabras para esa sensación”, continuó.

Fue entonces cuando se enteró, a través de terceros, que había sido víctima de un ataque sexual. Encontrada por dos ciclistas que pasaban por el lugar y que, al verlos, su agresor había intentado huir.

Días después, revisando noticias en su teléfono en su trabajo, leyó un artículo que detallaba el ataque.

“Supe por primera vez que me encontraron inconsciente, despeinada, con mi largo collar enredado alrededor de mi cuello, el sostén arrancado fuera de mi vestido. El vestido arrancado sobre mis hombros y arremangado sobre mi cintura. Estaba desnuda hasta las botas, de piernas abiertas y había sido penetrada por un objeto extraño, por alguien que no conocía”.

“Casi acaba conmigo”

“En el siguiente párrafo leí algo que jamás olvidaré: leí que, según él, me gustó. De nuevo, no tengo palabras para describir lo que sentí”.

“No sólo supe por terceros que fui ultrajada, también supe por terceros que no podía recordar. Técnicamente no podía probar que no quería hacerlo. Y eso me dañó, casi acaba conmigo”, cuenta la víctima en la misiva.

En eso se basó la defensa de Turner, reconocido nadador con potencial futuro olímpico, cuya familia contrató un reconocido abogado.

De la versión inicial de Turner, que le dijo a la policía que no sabía el nombre de la joven, que no sería capaz de identificarla en un careo y no mencionó ningún diálogo, la defensa pasó a una segunda versiónen la que el acusado aseguró que la joven había consentido el encuentro sexual, que ocurrió detrás de un contenedor de basura.

Los fiscales pidieron una pena de 6 años de prisión. Pero finalmente Turner fue encontrado culpable en marzo de tres cargos de delito grave y condenado a seis meses de cárcel y tres años en libertad condicional y quedará inscrito en una lista como delincuente sexual por el resto de su vida.

“Un alto precio”

En el extracto de una declaración dirigida al tribunal, el padre de Brock, Dan, afirmó que la vida de su hijo se había “alterado profundamente para siempre”.

“Su vida nunca volverá a ser la que soñó y trabajó tan duro para lograr”, escribió.

Fuente de la imagen, AP Pie de foto, Brock Turner recibió 6 meses como sentencia, pero con libertad condicional por la violación de una joven.

“Esto es un alto precio a pagar por 20 minutos de acción en sus más de 20 años de vida”, añadió.

El fiscal del distrito de Santa Clara, Jeff Rosen, confirmó al diario The Washington Post que la carta fue presentada en el tribunal antes de la sentencia de Turner y criticó la reducción de un brutal abuso sexual a “20 minutos de acción”.

El fiscal cuestionó también tanto al padre como al hijo por no reconocer el abuso.

“El delincuente no asumió la responsabilidad, no logró mostrar remordimiento y no dijo la verdad”, enumeró.

Rosen también dijo a otros medios que “el castigo no encaja en el delito”.

Fuente de la imagen, AP Pie de foto, El fiscal del caso, Jeff Rosen, se mostró muy crítico de la sentencia contra Turner.

“La sentencia no tiene en cuenta la verdadera gravedad de este abuso sexual o el trauma de la víctima. Una violación en un campus de una universidad no es diferente a una fuera de él. Violación es violación“, aseguró.

Contra el juez

Los usuarios de redes sociales reaccionaron con enojo, tanto a la frase como al tono de la carta del padre.

Y también en contra del juez. Más de 28.000 personas firmaron un pedido para retirar al juez, Aaron Persky, porque consideran que la sentencia fue “indulgente”.

Persky argumentó que una pena de prisión más dura habría tenido “un grave impacto” en Turner.

Fuente de la imagen, AP Pie de foto, El juez Aaron Persky recibió duros cuestionamientos por su sentencia.

En su decisión sostuvo que las referencias sobre el carácter positivo de Turner, su remordimiento y la falta de antecedentes penales fueron factores atenuantes en la sentencia.

Que la gente despierte

Tras conocer la sentencia, la víctima dijo a BuzzFeed que se sintió desilusionada con la sentencia.

Pero “incluso aunque la sentencia es leve, espero que esto haga despertar a la gente”, agregó.

“Quiero que el juez sepa que provocó un pequeño incendio. Y que por esta razón elevaremos nuestra voz”.

“Estaba inconsciente todo el tiempo”

El miércoles 8 de junio, casi una semana después de que se conoció el caso, los dos jóvenes que afirman ser testigos de la violación relataron el episodio para el canal estadounidense CBS.

“Ella estaba inconsciente todo el tiempo”, señaló Carl-Fredrik Arndt.

En la entrevista, ambos describieron lo violento que fue el acto de violación protagonizado por Brock Turner.

Arndt añadió que la víctima no llegó a moverse en ningún momento, que incluso cuando él y Peter Jonsson intervinieron no recuperaba la consciencia.

Ambos coinciden en que si no lograban detener a Turner, él habría escapado.