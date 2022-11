Un alto funcionario europeo explotó contra Biden y lanzó una peligrosa advertencia sobre EE.UU.

“Los países más vulnerables no deben pagar el precio de una guerra que no querían. Francia, como Ucrania y todos nuestros socios, decidieron optar, como siempre, por mostrar su solidaridad a través de acciones concretas”, reza el posteo hecho por Macron en las redes sociales.

“No hay suficientes médicos en las unidades militares; todos lo dicen . No puedo decir que no existan para nada, pero prácticamente no se les ve ”, señaló Slutsky durante la reunión en San Petersburgo. Olga Suyetina, madre de un soldado movilizado para el conflicto en Ucrania, admitió haber escuchado de su hijo que a las tropas les faltaba equipo. “No hay miras, nada, tenemos que pedir ayuda para comprarlas o tenerlas a disposición por otro medio” indicó según AP.

You May Also Like