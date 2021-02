un altavoz inteligente robusto con la potencia como firma en su sonido

Google entró en el mundo de los altavoces inteligentes en 2016 con Google Home. Entonces el gigante tecnológico quería competir contra otro titán: Amazon Echo. En estos cinco años han pasado muchas cosas y tanto una compañía como la otra han evolucionado y mucho.

Hoy el buque insignia de Google en lo que a smart speakers se refiere es Google Nest Audio, una evolución del anterior Google Home que busca parecerse en lo estético al Nest Mini (2017), la propuesta más compacta de los de Mountain View. Pero, claro, el parecido es solo en lo estético y trae mejoras con respecto al hermano pequeño -también cambia su precio-.

En 20Bits hemos estado varias semanas probando el Nest Audio y, la verdad, si por algo destaca este altavoz inteligente es por su potente sonido. Te contamos en este análisis qué mejoras trae y lo que más nos gusta y lo que menos del último smart speaker de Google.

Nuevo diseño: más elegante y respetuoso

Si en el titular decimos que es robusto, es porque lo es: con altura de 175 mm, anchura de 124 mm y profundidad de 78 mm, este altavoz pesa 1,2 kg, que no es poca cosa.

Cuenta con cuatro luces LED en la parte frontal que se iluminan cuando está activo y controles táctiles capacitivos: toca el lado izquierdo para bajar el volumen, el derecho para subirlo y el central para pausar o reproducir un contenido. Los LEDs marcan también el porcentaje de volumen. En este aspecto puede que yo sea un poco analógica y prefiero los botones, ya que estos controles me han resultado demasiado sensibles y, a veces, no he conseguido acertar bien.

Para apagar el micrófono, solo tienes que deslizar el interruptor de la parte de atrás y la luz cambiará a naranja. En el terreno de la privacidad permite, además, eliminar tu historial diciendo: “Hey Google, elimina lo que acabo de decir”.

Puedes adquirirlo en color carbón -gris oscuro- o tiza -gris claro-. La malla de tela opaca que recubre el altavoz tiene un tacto muy agradable y visualmente es bonita. Esta tendencia a hacer de los smart speakers un elemento decorativo más para tu casa ya la hemos visto en otras marcas y lo cierto es que nos gusta: basta de esconder los dispositivo, ¡hola tecnología!

Como punto muy positivo, la marca afirma que Nest Audio se ha diseñado de manera sostenible, ya que la carcasa está fabricada con un 70% de plástico reciclado. Su base además es antideslizante.

Una cosa que nos ha gustado menos es que el cable de alimentación del dispositivo resulta un poco escaso. Hemos colocado el altavoz en una estantería para probarlo y se quedaba tengo. Una pesetica más de cable no le habría ido mal. Tampoco cuenta con más entradas que la de alimentación y una conexión minijack no hubiera estado de más.

Tiene un altavoz de graves (woofer) de 75 mm, un altavoz de agudos (tweeter) de 19 mm y 3 micrófonos. Google

Sonido TOP

Como ya avisan en la propia web de Google, el sonido es envolvente y de alta calidad, capaz de inundar la habitación manteniendo una nitidez muy buena en lo que escuchas -ya sea música, podcasts o la propia voz del Asistente de Google-.

Según la compañía, Nest Audio te da un 75% más de volumen que el Google Home anterior y sus bajos son un 50% más intensos. No hemos podido comprobar esto con el otro modelo, pero algunas pruebas que hemos visto nos hacen pensar que un 75% más de volumen es mucho volumen. No obstante, confiaremos en la marca hasta que se demuestre lo contrario, especialmente porque la potencia del sonido es bastante alucinante y porque aunque fuerces hasta el límite la nitidez sigue siendo buena y no encontramos prácticamente nada de ruido.

Para conseguir todo esto tiene un altavoz de graves -woofer- de 75 mm y un altavoz de agudos -tweeter- de 19 mm. Es una de las principales diferencias que tiene el Nest Audio con respecto al Nest Mini, que carece de este tipo de altavoces dedicados y reproduce la música a través de los micrófonos.

Asistente servicial

Como ya os hemos contado en los análisis de otros altavoces, nuestra opinión sobre los asistentes virtuales es que cumplen su función, pero les queda camino por recorrer.

Aún así nos ha parecido muy positiva la recepción de nuestras peticiones, es decir, con sus 3 micrófonos de largo alcance es capaz de escucharnos a bastante distancia -incluso a más de 10 metros-, de espaldas y con ruido de ambiente.

Pero en líneas generales, todos nos parecen similares: son serviciales y están muy bien enseñados, siempre intentando complacer tus deseos.

Nest Audio pesa 1,2 kg y mide 175 mm de altura, 124 mm de anchura y 78 mm de profundidad. 20BITS

Como es habitual, al Asistente de Google podrás pedirle en el Nest Audio un sinfín de tareas: desde hacer una llamada hasta escuchar tu lista de reproducción favorita en las plataformas habituales, pasando por poner una alarma, leerte tu agenda del día, activar un temporizador o hacerte la lista de la compra.

Por supuesto, también puedes controlar tus dispositivos inteligentes -compatibles- con la voz. Los puedes configurar en la aplicación Google Home. Lo único que el Asistente de Google en el Nest Audio es limitado en algunas cosas y, salvo subir o bajar el volumen, no podrás pedirle otros ajustes del hardware -como que lo apague o que desactive el micrófono-.

Google Home app



Una de las ventajas de los altavoces actuales es que casi todos vienen con una aplicación para dispositivos móviles que te permite controlarlos en mayor o menor medida. En el caso del Nest Audio, con la app Google Home puedes configurar tu cálido hogarcito con todos los speakers y pantallas de Google que tengas. Además, esa configuración de los dispositivos es muy pero que muy sencilla.

Desde la aplicación podrás subir y bajar el volumen, controlar los bajos y los agudos y reproducir música o pausarla. Otras opciones disponibles son ‘Llamar a casa’, con lo que haces llamadas a los dispositivos -aunque necesitas descargar la app ‘Duo’-, emitir comunicados para no tener que gritar que la cena está lista o configurar rutinas.

Y, la que más me gusta, la aplicación también te permite ir cambiando de altavoz o pantalla -si tienes varios- conforme pasas de una habitación a otra para no dejar de escuchar tu música, la radio o tu último podcast descubierto. Por supuesto, si quieres, también puedes hacerlo en todos a la vez.

La app, por cierto, funciona indistintamente bien con iOS y Android.

Está disponible en color carbón -gris oscuro- o tiza -gris claro- y lleva una malla de tela opaca que lo recubre, así como una base antideslizante. Google

Conectividad y procesador muy correctos

Se conecta vía WiFi y lleva integrado Bluetooth 5.0 y Chromecast para poder enviar órdenes al televisor y otros aparatos de la firma. Como hemos dicho, la velocidad en la respuesta es muy correcta y apenas hemos notado latencia. El Asistente de Google, rápido como el viento.

Monta un procesador A53 de 4 núcleos a 1,8 GHz que, según la marca, es capaz de controlar la música el doble de rápido que su anterior generación, así como un motor de hardware de aprendizaje automático de alto rendimiento. Reiteramos lo mencionado: es potente y eficaz.

En cuanto al software, contamos con dos características nuevas que mejoran la experiencia de escucha:

Ambient IQ: ajusta el volumen del Asistente y las noticias en función del ruido que hay alrededor. Si hay un secador de pelo o si la lavadora está centrifugando el volumen aumentará y luego disminuirá a su configuración original una vez termine el aparato ruidoso de turno. Una función bastante pro.

Media EQ: sintoniza automáticamente el altavoz según lo que estés escuchando -música, podcasts, audiolibros, etc.-. En pocas palabras, el ecualizador sonará marcadamente diferente cuando escuches tu álbum favorito en comparación con cuando el Asistente de Google esté respondiendo.

Resumen



PUNTUACIÓN 20BITS: 8,5/10

Lo mejor: potencia de sonido, diseño elegante y configuración sencilla. potencia de sonido, diseño elegante y configuración sencilla. Lo peor: los controles táctiles, prefiero los botones ‘de toda la vida’.

​

Es un buen altavoz, tanto en lo que a sonido se refiere como en lo tocante a su parte inteligente. Sin ser un dispositivo demasiado caro -cuesta oficialmente 99,99 euros-, es una propuesta bastante premium y que aspira a colarse en el podio de los gama alta.

Como resultado de su tecnología, el sonido es nítido, los graves son buenos -ojo, sin que nos disparen los pulsos-, el volumen puede llegar a ser bastante alto y apenas encontramos ruido o distorsión cuando vamos al máximo de su potencia. El asistente es rápido en su capacidad de procesar y responder y se oye alto y claro.

El diseño es sencillo y compacto y, aunque pesa lo suyo, estéticamente nos gusta. Además, en cuanto a si es o no pesado, es una característica irrelevante en este tipo de dispositivo, pues no es un altavoz portátil, sino que lo normal es que esté ubicado siempre en un lugar fijo.

¿Es un sonido profesional? La respuesta es no, pero al fin y al cabo quien quiera un altavoz de ese tipo sabrá que no tiene que ir a esta clase de productos. ¿Merece la pena comprarlo? Si lo que buscas es un smart speaker con asistente virtual y que se escuche más que decentemente, es una muy buena opción a un precio razonable. Sobre todo teniendo en cuenta que es un sector con competencia muy dura.

