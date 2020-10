Un altavoz ‘bluetooth’ para la ducha, la solución (¡por 14 euros!) para cantar sin preocupaciones bajo el agua

Sin embargo, los dispositivos tecnológicos no se llevan bien con la humedad que se crea con las acciones que llevamos a cabo en esta estancia. Por ello, no es recomendable usarlos mientras nos estamos bañando, si queremos que su vida útil sea más larga. Pero, ¿cómo vamos a estar en la ducha sin escuchar música? Nos parece tan inconcebible como a ti y, por ello, nos hemos puesto manos a la obra hasta dar con un dispositivo que nos permita disfrutar de nuestra playlist favorita debajo del agua… ¡y ha sido más sencillo de lo que pensábamos! En el catálogo de ofertas flash de Amazon hemos encontrado un altavoz impermeable que lleva ventosa para que podamos colocarlo en cualquier parte de nuestra ducha o bañera. Y, lo mejor, es que durante las próximas horas y en unidades limitadas tiene un precio de 14 euros.

Hoy en día, nuestros dispositivos tecnológicos nos acompañan a todas partes y durante toda nuestra rutina diaria y no solo los wearables que, como su propio nombre indica, es la tecnología para “llevar encima”. ¡Pero si hasta usamos el teléfono móvil en el baño! En esta estancia también solemos emplear altavoces portátiles o tabletas con los que escuchamos música mientras nos duchamos y que, inevitablemente, nos obligan a entonar nuestra voz y a dar el do de pecho bajo la alcachofa de la ducha (para el placer de nuestro vecindario). Así que, si eres de los que no entiendes el darse una ducha sin cantar tus temas favoritos, conocerás a la perfección esta situación.

