Un albañil gana 123 millones de euros en Euromillones y él mismo construirá su nueva casa

“Tenemos mucha suerte de estar en este lugar, pero hay mucho trabajo por hacer, así que me centraré en eso por el momento “, dijo Thomson, que no se ha dejado llevar por la euforia.

Ya en su día sorprendió a todos anunciando que no iba a dejar de trabajar para no dejar tirados a los clientes con los que se había comprometido. Ahora, Thomson, de 43 años, va a construirse su nueva casa… y lo hará él mismo.

You May Also Like