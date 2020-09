Un albañil aprovecha su parecido con Brad Pitt para forjarse una nueva carrera

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos es que él asegura no sentirse atractivo . “No soy uno de esos muchachos que piensa que son muy guapos. He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que sería uno de esos hombres que a todo el mundo le gustan”, dice.

“ No puedo ir a ninguna parte . No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt”, confesó al diario británico Mirror. No obstante, para aprovechar el parecido, decidió dejarse crecer la barba.

Nathan Meads, un obrero de 34 años, ya es popularmente conocido por su similitud con el protagonista de Seven y no ha dudado en explotarlo. Además de compartir fotografías en la red social Instagram en la que explota su parecido con el intérprete norteamericano, sube imágenes a la web de contenido explícito OnlyFans y acude a eventos donde cobra unas 1.000 libras , según recoge el medio SDPnoticias.com.

