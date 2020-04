Un acalorado desacuerdo sobre el uso de la hidroxicloroquina para tratar el coronavirus estalla en la Casa Blanca

La hidroxicloroquina y el covid-19 7:37

(CNN) — Hubo un acalorado desacuerdo en la Sala de Emergencia de la Casa Blanca este fin de semana sobre la eficacia del medicamento contra la malaria hidroxicloroquina, pero varias fuentes dicen que fue mayormente unilateral, ya que el principal asesor comercial del presidente Donald Trump Peter Navarro se peleó con otros funcionarios sobre la eficacia del medicamento, que no ha sido probado, para tratar el coronavirus.

El debate no es nuevo dentro del grupo de trabajo de coronavirus, y los expertos médicos le han explicado repetidamente al presidente que existe un riesgo en promocionar con entusiasmo la hidroxicloroquina en caso de que el medicamento finalmente no funcione para combatir el virus. Pero otros asesores externos se han puesto del lado de Trump, incluido Navarro, que todavía no es una parte formal del grupo de trabajo, pero se ha metido en las reuniones.

Axios informó por primera vez sobre el desacuerdo dentro de la Casa Blanca sobre la droga.

Mientras discutían lo último sobre hidroxicloroquina este fin de semana, un Navarro exasperado arremetió contra el Dr. Anthony Fauci, uno de los asesores que ha pedido precaución sobre el medicamento, dijo a CNN una persona familiarizada con la reunión.

Navarro había traído una pila de documentos con él sobre el medicamento a la Sala de Emergencia, argumentando que era una prueba de que podría funcionar para tratar el coronavirus, con lo que Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, no estaba de acuerdo porque no eran datos.

MIRA: La cloroquina, ¿será la cura para el coronavirus?

“¿De qué estás hablando?”, preguntó Fauci –una pregunta que hizo que Navarro se desanimara. Se indignó y, en un momento, acusó a Fauci de oponerse a las restricciones de viaje de Trump en China, lo que confundió a muchos en la sala, dado que Fauci fue uno de los pocos primeros en estar de acuerdo con Trump en la medida, dijo la fuente.

Una fuente cercana al grupo de trabajo dijo que Fauci no se está retractando de su creencia de que la hidroxicloroquina no es un tratamiento probado para el coronavirus. Cuando Jeremy Diamond de CNN le pidió a Fauci que comentara el asunto el domingo por la noche, Trump intervino y no permitió que Fauci respondiera. Pero una fuente dijo que el médico ya ha ofrecido su opinión sobre el medicamento en otros lugares y que continuará haciéndolo.

Varios ayudantes más tarde dijeron que no se asustaron por el estallido de Navarro, dado que los tiene regularmente. Pero el argumento destaca cuán profunda es la división sobre la respuesta del grupo de trabajo a la pandemia de coronavirus.

Otra fuente le dijo a CNN que a pesar del desacuerdo en la Sala de Emergencia entre Fauci y Navarro, Fauci continúa teniendo una buena relación con Trump y Pence, aunque algunos empleados han mostrado irritación cuando sus opiniones difieren.