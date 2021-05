Un 90% de las reservaciones canceladas por nuevas medidas de restricción

“Ya se había hecho inversiones para recibir a los huéspedes y ahora no dan esta noticia colocando a las empresas en una situación crítica porque no hay como devolverle a los clientes su dinero”, expresó.

Desde ayer, viernes 14 de mayo el toque de queda en Veraguas y Chiriquí es más restrictivo, ya que de lunes a sábado será de 8:00 p.m. a 4:00 a.m. y los domingo habrá cuarentena total hasta el lunes a las 4:00 a.m.

