Un 53% de los españoles siente que no puede avanzar en su trabajo, según un informe

Según esta guía, a pesar de la difícil situación económica actual, el desarrollo profesional es una prioridad para los trabajadores españoles, ya que el 55% de los españoles rechazaría una oferta de trabajo si no pudiesen ofrecerle desarrollo profesional o formación, de los que un 20% lo considera “muy importante” y un 35% “importante”. Por otro lado, solo el 9% rechazaría esta oferta de trabajo, mientras que el resto no lo sabe.

You May Also Like