Un 45% de escuelas reinician clases a distancia a partir de este lunes 20 de julio

“Los niños de primer grado generalmente se matriculan de 4 o hasta 5 semanas después de haber iniciado las clases, sobre todo en las áreas de difícil acceso como en la comarca y si no se tiene ese dato no se les va a poder hacer el pago de la beca en el mes de septiembre”, puntualizó la titular de educación.

Los chicos que aún no se han matriculado aún se tienen la disponibilidad de tener las matrículas abiertas. Se estarán enviando mensajes de texto a partir de este lunes por medio de dos empresas telefónicas, para que los padres que no han matriculado sus hijos puedan hacerlo.

