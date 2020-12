Un 2020 con material XXX de la farándula local e internacional

¡Armas largas, cortas, que te matan de todas las formas…! ¿O no matan? Este 2020 ha sido pa’ deleitar la vista. Bueno, es lo que ha dicho la gente. De todos los colores, tamaños y eso y eso, la cosa es que se han filtrado supuestas fotografías o videos triple X de algunas caras del patio y un video “hot” de un actor de telenovelas que no dejó nada, pero nada a la imaginación. ¡Ya vemos porqué Geraldine Bazán andaba peleando su hueso!

En fin, son videos, son fotos, son confirmaciones, son “supuestamente”… aquí te dejamos con el conteo de los involucrados.

– K4G: Al reconocido productor de reggae le salió la bruja luego de que subiera – por error- un video a las historias de su Instagram. El famoso, quien se encontraba en Miami trabajando al lado de Farruko, estaba en la ducha masturbándose. Muchos quedaron decepcionados, dándole la razón a Daluna. ¿Recuerdan?

– “El Lobo”: A Erick “El Lobo”, de Calle 7, le tocó hablar del tema en sus redes sociales por una supuesta fotografía triple X que se había filtrado a principios de este año. Él comentó que era mentira y que ya tenían tiempo intentando dañar su imagen. Afirmó que detrás de todo esto estaba una persona que soñaba con él. ¡Fuerte!

– Samu Jaén: Al ex Calle 7 y coreógrafo le achacaron unas fotos fuertes. Dijo que las fotos no eran de él y que le habían “hackeado” su cuenta para hacer maldad. “No me gusta estar en escándalos de redes sociales por cosas que no son ciertas”, dijo.

– Gabriel Soto: Él es de afuera, pero merece estar aquí. ¡Hum! El actor se convirtió en tendencia en Twitter tras la filtración de un video íntimo. Aunque en las imágenes, de solo unos segundos de duración, no se aprecia el rostro del hombre que aparece desnudo frente a la cámara, los usuarios de la red social lo identificaron por sus tatuajes. El artista aseguró que esto ocurrió hace muchos años y pidió apoyo para garantizar la integridad de sus seres queridos.

– Juan Pablo Nieto: Estoy segura de que lo recuerdan de ‘El Colegial’, el programa de Jahir Alexander. Pero también participó en Calle 7.

A este chico se le filtró esta semana un video íntimo y día a día logró hablar con él. “Yo tengo culpa de eso. Yo en verdad me voy a relajar, sino me traumo por eso”, destacó el chico, quien dijo no saber quién filtró su video.

Cree que el karma hará su trabajo, porque él no le hace daño a nadie. “El video es viejo, se lo mandé a una cuenta falsa pensando que era de verdad y bueno, eso me pasó como en marzo y el man repostea en Twitter”, explicó.

Juan Pablo supone que la persona es un “man” que gusta de él y es su amor imposible. “Yo soy un buen chico, soy fotógrafo y productor audiovisual”, contó.

Explicó que estaban hablando “cosas calientes” y él le mandó un video. “Lo deduje porque tenía más de una cuenta así y era la misma persona por la manera en que hablaba”, destacó.

Según Nieto, ya había pasado antes, pero esta vez envió el video en masa. “Hasta mi hermana mayor me escribió”. Analiza poner la denuncia.

En septiembre, al actor Chris Evans publicó sin querer una ‘nude’ en sus historias y de una vez la eliminó.