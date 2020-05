Un 10% de la población española sufrirá una crisis epiléptica a lo largo de su vida

Además, los especialistas aconsejan que si no se trata de una urgencia, se recomienda no acudir al hospital sin cita y contactar antes con su neurólogo , así como contactar con el servicio de emergencias sanitarias ante una crisis convulsiva que dure más de cinco minutos, la aparición de una segunda crisis convulsiva poco después de la primera o si ocurre una lesión durante la convulsión, entre otros.

“Hay que tener en cuenta que uno de los mayores obstáculos al diagnosticar una epilepsia radica en que las crisis son fenómenos transitorios que ocurren relativamente con poca frecuencia y pueden pasar desapercibidas o no ser bien identificas por los pacientes, por sus familiares o incluso por el personal sanitario. Además, existen otros eventos clínicos , como por ejemplo síncopes o crisis no epilépticas, que pueden tener una apariencia similar a las crisis epilépticas y que pueden llevar a realizar diagnósticos erróneos”, añadió el experto.

