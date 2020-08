Umtiti se ausenta en los PCR del Barça pero se salta el confinamiento pese a dar positivo

Su gran lastre, el deportivo, viene por una lesión en la rodilla que el club ya no sabe con qué tratamiento conservador intentar solucionar. Umtiti no quiere operarse y eso le ha provocado frenar en seco la progresión meteórica que tuvo en sus primeras temporadas en el Barcelona. Desgraciadamente, poco queda de aquel muro infranqueable que demostró ser cuando estaba en forma.

El central francés es uno de los jugadores que se ausentó el pasado domingo de las pruebas PCR a los que fue sometida la plantilla con motivo de la vuelta a los entrenamientos. El ex del Olympique dio positivo en coronavirus el pasado 14 de agosto y aseguró al club que todavía se encontraba en cuarentena y no podía salir de su domicilio.

You May Also Like