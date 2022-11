Ultras del Barça agreden con navajas y bates de béisbol a aficionados de Osasuna

Los sucesos se produjeron en un bar situado en la calle San Juan Bosco, la Taberna Ezpala , que sufrió importantes desperfectos, según la misma fuente, que apuntó que por el momento no hay detenciones . Se trata de un bar en el que se reúnen habitualmente los Indar Gorri , aficionados radicales de Osasuna, pero que cuando llegaron los Boixos Nois no estaban en ese momento en el lugar.

You May Also Like