Últimos días para canjear pesetas, que alcanzan hasta los 15.000 € en páginas web de coleccionistas

No obstante, para los coleccionistas entre algunos de los ejemplares más codiciados se encuentra una moneda de 1 Peseta de 1946 con el busto de Franco, que estuvo muy poco en circulación. En buenas condiciones podría venderse por hasta 3.000 euros. Si tiene cierto desgaste, por la mitad. No obstante, una de las monedas de más alto valor es la moneda de 5 Pesetas de 1949 que pertenece a una versión de prueba y que solo se incluye en sets oficiales de monedas, por lo que el número de ejemplares es muy reducido. Está valorada en hasta 15.000 euros.

