Último vuelo desde Tocumen saldrá a las 9:49 p.m.

Según lo dispuesto en el Decreto No. 244 de 19 de marzo de 2020, los vuelos comerciales estarán suspendidos por 30 días a partir de las 11:59 p.m. de este domingo 22 de marzo. La medida afecta la operación de 20 líneas comerciales de pasajeros, pero no incluye los vuelos de carga que son operados por 17 aerolíneas.

