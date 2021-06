Últimas noticias y reacciones en directo

La veterana periodista quiso reaparecer en las redes sociales para agradecer a todas las personas que habían tenido un detalle el día de su cumpleaños, el pasado 21 de mayo. “ No sabéis cómo agradezco todas las muestras de cariño que he recibido en un día tan especial como hoy. Os quiero”, escribía junto a una imagen de varios ramos de flores que había recibido.

You May Also Like