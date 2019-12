Últimas noticias sobre el ‘impeachment’ a Donald Trump

En Nueva York, miles de personas acudieron este martes a la céntrica plaza de Times Square para pedir que salga adelante el juicio político en la Cámara de Representantes -el equivalente al Congreso-. Esta es solo una de las más de 600 manifestaciones organizadas en EE UU bajo el lema “Nobody is Above the Law” (Nadie está por encima de la ley) con los que se pretende presionar a los parlamentarios para que apoyen el ‘impeachment’.

You May Also Like