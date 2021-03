Últimas noticias sobre el colapso en el Canal de Suez tras encallar un buque

Las operaciones de los equipos de la Autoridad del Canal de Suez la pasada noche se vieron dificultados tanto por la baja marea como por los fuertes vientos en la zona. De acuerdo con las imágenes obtenidas por satélite, la posición del Ever Given apenas ha cambiado de posición.

En el siguiente visualizador se puede comprobar la localización del punto de rescate del buque Ever Given, que sigue encallado en la zona.

Esta decisión se produce después de que el miércoles pudieran acceder al canal desde el Mar Mediterráneo 13 embarcaciones , que solo pueden llegar al Gran Lago, ya que el tramo sur está atascado por el Ever Given, por lo que tampoco han podido entrar los barcos desde el mar Rojo.

Los trabajos a contrarreloj para desencallar el Ever Given en el Canal de Suez, después de quedar encallado el pasado martes se están viendo afectados en las últimas horas por la baja marea, que dificulta las tareas para mover la nave y permitir el paso.

