Últimas noticias del coronavirus: En el peor momento de la pandemia algunos estados pausan su reapertura

Estados Unidos registró este miércoles su peor día en número de contagios desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Pese a que la reactivación económica y la reapertura de los estados sigue en marcha, las últimas semanas han evidenciado un preocupante aumento en los casos de COVID-19.

Estas son las principales informaciones de este jueves 25 de junio:

Dos miembros del Servicio Secreto de Trump dan positivo luego de asistir al mitin en Tulsa

Al menos dos miembros del Servicio Secreto del presidente Donald Trump dieron positivo a la prueba del coronavirus luego de asistir al mitin de Tulsa, Oklahoma, el pasado sábado 20 de junio, donde también se contagiaron varias personas que trabajaron en la organización.

El Servicio Secreto ordenó a todos sus miembros que asistieron al evento que realicen una cuarentena obligatoria de 14 días, lo que dejó a decenas de agentes en sus casas.

El mitin congregó a unas 6,500 personas que se reunieron en un lugar cerrado. Muchos de ellos se negaron a utilizar mascarilla ni mantuvieron distancia social con el resto de las personas.

Pausa a la reactivación económica en el nuevo epicentro de la pandemia

El explosivo aumento de casos de contagio de coronavirus en las últimas semanas ha provocado que algunos estados decidan revisar sus planes de reactivación económica.

Según un conteo independiente de NBC News, cadena hermana de Telemundo, la cifra de contagios este miércoles superó los 45,000, unos 9,000 casos más que el peor día de la pandemia a mediados de abril.

El conteo del Centro de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins también refleja un alza en la curva de contagios diarios, luego de varias semanas de descenso tras el peor punto registrado el 24 de abril pasado.

Entre los estados con peores cifras y que explican el alza reportada por NBC se encuentra Texas, que sólo este miércoles experimentó un número de contagios superior a 10,000 casos.

Ante esta emergencia, que también pone en riesgo la capacidad de la respuesta hospitalaria de este estado, el gobernador, Greg Abbott, informó este jueves que le pondrá una pausa al plan de reapertura y reactivación económica.

Los negocios que ya habían sido autorizados a operar en las fases previas podrán seguir abiertos, mientras cumplan con el estándar mínimo de procolos de salud diseñador por el Departamento de Salud de ese estado.

“Lo último que queremos hacer es dar marcha atrás y cerrar los negocios. Esta pausa temporal ayudará a nuestro estado a contener el brote mientras entramos de manera segura a una nueva fase en la reapertura de más negocios”, dijo Abbott.

“Mientras seguimos trabajando para contener el virus, le pido a los texanos que hagan su parte para ayudar a contener la propagación, lavando sus manos regularmente, usando mascarilla y practicando el distanciamiento social“, agregó.

La actual situación de contagios muestra algunas diferencias respecto a lo ocurrido hace dos meses: esta vez es el sur del país es el más afectado. Mientras en Nueva York, el estado más afectado por la pandemia, este jueves celebran la cifra más baja de hospitalizados por coronavirus, en Florida, Texas y Arizona, ven los peores registros desde que llegó la enfermedad a este país.

Además, esta vez los enfermos son más jóvenes que hace dos meses.

En Florida, el gobernador, Ron DeSantis, reconoció que la media de edad de los nuevos contagiados es 37 años. Un 62% de los nuevos casos hasta la semana pasada eran menores de 45 años. En Texas ocurre algo similar: la mayoría de los nuevos contagios son personas de menos de 30 años.

Muchos de los nuevos contagiados se explican por lo ocurrido justo hace un mes atras: Memorial Day, fin de semana en que muchos abandonaron las cuarentenas y colmaron las playas y restoranes en varias partes del país.

Según el conteo de CNN, 13 estados del país reportaron este jueves un incremento de un 50% en la cantidad de casos respecto a la semana anterior. Por contra parte, un solo estado, Connecticut, reportó una caída de un 50% en la cantidad de enfermos.

Texas ordena suspensión de cirugías no relacionadas con el coronavirus

El gobernador de Texas decretó además este jueves la suspensión de todas las cirugías no relacionadas con el coronavirus para liberar espacio en los hospitales, que ante el aumento de casos están cerca del colapso.

La orden afecta a cuatro condados de ese estado, donde se encuentran las ciudades de San Antonio, Dallas, Houston y Austin.

“Estos cuatro condados están experimentando un aumento significativo de personas hospitalizadas por COVID-1 y la decisión de hoy es una medida precautoria para asegurar que los hospitales en esos lugares tengan suficientes materiales y camas para tratar a pacientes con coronavirus”, dijo Abbott.

Miami tiene una tasa de casos positivos de un 27%. La meta es que sea menos de 10%

Los casos positivos en el condado de Miami-Dade, en Florida, tienen una tasa de un 27%, cuando la meta es que no supere el 10%.

Este condado es donde más han aumentado los casos de contagio en Florida, que a su vez es uno de los estados con mayor crecimiento de la propagación del virus en las últimas dos semanas.

El Departamento de Salud de Florida informó este jueves que en la última jornada se registraron más de 5,000 nuevos casos, elevando el total de contagiados a 114,000.

El alza ha sido atribuida por el gobernador, Ron DeSantis, a los trabajadores agrícolas, la mayoría de ellos inmigrantes, quienes reaccionaron acusando a la autoridad de estar equivocado.

Según expertos del área de la salud, el aumento de casos se debe a una combinación de más pruebas realizadas con la reapaertura del estado en las últimas semanas, así como también a la participación de miles de personas en las protestas contra el racismo.

