“Últimamente no he notado la confianza del club, no hemos hablado del futuro”

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha lanzado un órdago al presidente del club, Joan Laporta, y al área deportiva al asegurar que últimamente no ha notado la “confianza” del club al no hablar con él del futuro del equipo, pese a tener un año más de contrato, y ha dejado claro que quiere cumplirlo y que se ve “capacitado” para hacerlo.





“En la última parte de la temporada no he notado la confianza, no hemos hablado del futuro y tengo contrato. Entiendo que por los últimos resultados hay dudas, pero hay que hablar”, pidió el técnico a Laporta en rueda de prensa.

Koeman asegura entender “perfectamente” su situación y que en el Barça hay que ganar, pero pide comunicación directa. “Sé dónde estoy y que hay que ganar cosas. Pero siempre he dicho que siempre he dado la cara en todas las ruedas, he sido el único portavoz del club mucho tiempo esta temporada, hay que reconocerlo. Al final, no ganamos y si pensamos que necesitamos otro entrenador y otros jugadores, perfecto. Pero hay que comunicarlo“, reiteró.

Tampoco cree que algunos de sus jugadores hayan sido bien tratados, y menos con filtraciones a la prensa sobre posibles salidas. “Últimamente, el último mes, creo que hay que respetar más a tu entrenador, respetar más a nuestros jugadores, porque entiendo que los jugadores están tocados porque en los últimos días salen nombres en la prensa, y no merecen este trato, merecen más respeto. Hay muchas cosas a hacer diferentes”, apeló.

“De verdad, no sé si continuo”, se sinceró Koeman. “No he hablado más con el presidente, quedamos en aquella comida de hablar después de la temporada y seguramente hablaremos tras el partido de mañana. Veremos, desde el primer día he dicho que quiero seguir y quiero cumplir mi contrato“, recalcó.

Eso sí, en caso de no seguir, no tiene claro qué pasará con su rescisión. “No hay que contestar por adelantado. Somos mayores, queremos mucho a este club, y al final el presidente siempre marca la dirección, en todos los sentidos. Hasta no saber qué puede pasar, no puedo contestar a qué pasará con mi año de contrato. Me conocéis bien, quiero muchísimo al club“, se sinceró.

“Si el club piensa que no soy la persona que tiene que llevar al equipo, lo hablamos y daré mi pensamiento. Hasta que no hable con el ‘presi’ del tema no puedo contestar a estas preguntas. Estoy aquí por el club, y claro que quiero seguir, pero tenemos que hablar”, incidió en ello.