última hora de sus declaraciones

Rafa Nadal reunió a los medios de prensa presentes en Wimbledon para informarles sobre su estado de salud antes de su partido de semifinales del viernes, ante el australiano Nick Kyrgios.

Según adelantó el Times, Rafa Nadal hizo esta convocatoria para anunciar su retirada de la edición de 2022 de Wimbledon y, por lo tanto, Nick Kyrgios pasará directamente a la final del domingo.

Tras las molestias físicas sufridas durante todo el partido de cuartos de final contra Taylor Fritz, Rafa Nadal se ha sometido a una serie de pruebas pruebas que revelaron que sufre una fisura abdominal de siete milímetros.





Nadal entró en la sala donde le esperaban los medios de prensa claramente afectado por la noticia que iba a anunciar y mirando al suelo. “No quiero ir ahí fuera y salir sin jugar al nivel que necesito“, comenzaba el tenista balear, después de confirmar lo que ya se sabía. “Hay una oportunidad muy grande de que las cosas empeoren. Hace un tiempo vi mi carrera muy complicada por una lesión en el pie, hay cosas peligrosas que pueden parar mi carrera”.

El tenista de Manacor insistió en que la decisión de retirarse de Wimbledon estaba muy pensada y se había tomado con miras a un futuro inmediato. “No puedo arriesgar más aún y estar 2-3 meses fuera de las canchas. Es muy duro para mí. Es mi decisión, tengo que vivir con ella. Estoy muy triste”.

“Me retiro por lógica, aunque me ha costado. He tomado esta decisión porque la rotura en el abdomen tiene un riesgo importante de empeorar. He llegado a la conclusión de que sólo me sirve ganar el torneo y, en las condiciones que estoy, es prácticamente imposible hacerlo”, añadió un Nadal con las ideas muy claras.

Rafa Nadal no dudó a la hora de analizar el momento en el que la lesión se convirtió en algo suficientemente serio como para abandonar el Grand Slam británico. “No quería retirarme en medio de unos cuartos de final y por eso ayer aguanté“, confesó Nadal. “Encontré la manera de acabar el partido y estoy orgullo, pero una vez finalizado he pensado la decisión y ésta es la mejor para mí y para mi futuro”.

“Las molestias aparecieron la semana pasada y estaban controladas. Hice varios test durante la semana para ver cómo avanzaba la lesión, pero ayer fue ya muy complicado”, explicó el balear. “El problema se ha agrandado. Estaré fuera durante dos o tres semanas“.

Pese a todo, la intención de Rafa Nadal es la de continuar con su hoja de ruta para esta temporada, aunque no niega que la retirada definitiva sigue planeando. “La posibilidad de retirarme permanece en mi mente”.

, aseguró el tenista. “Voy a seguir entrenando para ver si puedo continuar con el calendario que tengo en mente”.

“No estoy feliz, evidentemente, pero mañana lo veré todo de otra manera. Yo suelo ser una persona que mira las cosas buenas y malas y mirando la balanza”, fue concluyendo el jugador español. “No puedo quejarme porque he disfrutado todo lo que he podido y no es momento de lamentarse. Fastidia mucho porque es una lesión temporal y que requiere seguir un calendario. Pero solo se pueden aceptar las cosas como vienen”.