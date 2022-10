última hora de la Champions League

No se rindieron los madrileños, Simeone se llevaba las manos a la cara, y el milagro no parecía llegar en los cinco minutos de añadido… hasta que llegó. Ya con el pitido final, el VAR llamó al colegiado a revisar la pantalla, y señaló penalti por un toque con el brazo de un defensor del equipo germano que evitó el remate de Oblak.

El Atlético de Madrid comenzó mandando en el Metropolitano con un estilo que no acostumbra a lucir, monopolizando el cuero y elaborando para acercarse a la meta rival. La defensa alemana sufrió despejando balones, pero no tardó demasiado en sacudirse los nervios.

