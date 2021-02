Ulloa no da nombres de imputados en escándalo

A la fecha, se desconoce la cantidad de fundaciones involucradas en estos hechos y de albergues que no cumplen con los requerimientos para funcionar. Tampoco se ha dicho nada de las investigaciones internas que debió iniciar la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para deslindar responsabilidades. No hay una fecha para la comparecencia ante la Asamblea Nacional de la ministra del Mides y la directora del Senniaf, a quienes la ciudadanía les pide su renuncia tras conocer un informe preparado por una subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea nacional. Ese informe está hora en manos del Ministerio Público (MP).

