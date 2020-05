¡Uff! ¿Podrían los jugadores de Ligas Menores declararse agentes libres si no reciben pagos?

Ahora que los equipos de la MLB no quieren pagarle a los jugadores de ligas menores, estos podrían luchar para declararse agentes libres.

Este martes la MLB hizo una propuesta al sindicato de jugadores con el objetivo de iniciar la temporada, en dicha propuesta estuvo incluido que la mayoría de equipos no le paguen la famosa “dieta” a los jugadores de ligas menores.

Gracias a eso, los jugadores de ligas menores junto a la Asociación de peloteros podrían entrar en guerra con la MLB para que los equipos procedan a pagarle normalmente o sino ellos tienen la opción de declararse agentes libres.

If owners refuse to pay their minor leaguers, those players should have the option to declare themselves free agents.

— Levi Weaver (@ThreeTwoEephus) May 27, 2020