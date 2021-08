UFC 265: Lewis vs Gane: Resumen en video y resultado de todas las peleas de UFC 265

Round 3 | Se acab. Ciryl Gane va por todo y termina con un Derrick Lewis que no pudo hacer la mejor pelea ante su gente y se lleva la derrota.

Round 3 | Gane se va con todo al frente y pone a su merced a Derrick Lewis pero el refer decide no acabar el combate a pesar del dao.

Round 3 | Lewis se planta, esperando cualquier descuido para ir al ataque pero Gane le mete un codo y se mete en el cuerpo a cuerpo contra la reja.

Round 3 | La esquina de Lewis le pide ms ataque y cortar la distancia para evitar que Gane le haga dao con las patadas bajas que mete constantemente.

Round 2 | Final del segundo round y la gente no est contenta con lo que ve y se lo hace notar a los dos peleadores.

Round 2 | Gane ahora parece tener ms ganas de entrarle a un intercambio de golpes pero Lewis le ha bajado el ritmo al combate y es que esto es a cinco rounds, hay que cuidar la energa.

Round 2 | Lewis inicia el segundo round con una patada alta que por poco y aterriza en el rostro de Gane pero alcanz a poner un paso atrs para evitar el dao.

Round 1 | Lewis monta un nuevo ataque pero Cyril Gane sale por piernas para que no lo conecten y la gente lo abuchea.

Round 1 | La pelea es detenida y es que Gane se lleva un golpe bajo y le dan tiempo para poder recuperarse.

Round 1 | Gane busca el espacio en la guardia de Lewis para meterle las manos pero le responde con una derecha que lo manda hacia atrs.

Round 1 | Gane se planta en el centro y desde ah manda los primeros ataques y ya pone el primer peligro del combate pero Lewis resiste.

Ahora s, vamos a lo que todos estamos esperando. Derrick Lewis frente a frente ante Ciryl Gane en un combate por el ttulo interino de pesos pesados. Vamos, vamos, vamos con las acciones.

Se hace oficial. Jose Aldo no se complic la contienda y termina con la victoria gracias a una decisin unnime de los jueces, quienes lo vieron ganar todo el combate.

Round 3 | Misma va. Patada de Aldo que pone a temblar a Munhoz y luego tres manos al rostro que encuentran objetivo. Se acab la pelea. Aldo debera de ganar sin dificultad en las tarjetas, aunque ya saben que hay que esperar.

Round 3 | Low Kick de Aldo que manda a la lona a Munhoz y al levantarse le mete una derecah en el rostro que lo va mermando.

Round 3 | Grandes contactos por parte de Aldo, que se ve ms fuerte en el cierre del combate y Munhoz tiene que ir al todo por el todo para buscar la victoria.

Round 3 | Vamos, vamos, vamos al ltimo asaltos y Aldo se va con todo, soltando metralla que se impacta en la guardia de Pedro y lo lleva contra la reja.

Round 2 | Munhoz parece bajarle un poco el ritmo a la pelea de cara al ltimo round y ambos van a sus esquinas tras la chicharra.

Round 2 | Aldo ya luce castigo arriba del ojo derecho y esa puede ser la clave para que el combate vaya tomando rumbo.

Round 2 | Pedro Munhoz arranca el segundo round con mucho mpetu y pone contra la reja a Aldo pero sale a relucir su colmillo y encuentra la manera de sacarse de encima a su rival.

Round 1 | Ambos prefieren estar intercambiando golpes y extraamente ninguno ha intentado algn derribo en este primer round, manteniendo un buen ritmo de combate.

Round 1 | Munhoz presenta un buen boxeo y le conecta un par de derechas en el rostro a Aldo pero no le genera mayor dao.

Round 1 | Aldo aparece con su habitual vestimenta amarilla y es quien va al ataque en el inicio del combate pero Munhoz responde con una buena patada giratoria que encuentra objetivo en el abdomen del rival.

Nos acercamos al final de la noche y en el combate semifinal el experimentado Jose Aldo se ve las caras ante Pedro Munhoz en una pelea en los pesos gallo del UFC.

Gran movimiento de Vicente Luque para darle la vuelta al combate y se acab por la va de la sumisin. LUQUE SE LLEVA EL TRIUNFO!!!

Round 1 | Muy temprano esto se va a la lona y Chiesa busca el candado al cuello de Luque pero alcanza a defenderse y le voltea el movimiento.

Round 1 | Chiesa es quien inicia con ms ganas este combate y se va al frente pero de inmediato responde Luque para no dejarlo crecer en confianza.

Ya se ha determinado a la ganadora y Tecia Torres logra irse con la mano en alto por decisin unnime.

Round 3 | ltimos segundos y Torres lleva a la lona a Hill pero la pelea llega a su fin y tendremos que definir a una ganadora a travs de las tarjetas.

Round 3 | Parece que Torres le apuesta todo a un solo golpe en el cierre de la pelea, mientras que Hill la va trabajando de a poco y controla las acciones.

Round 3 | Hill se va con todo al ataque para intentar terminar con el combate y Torres resiste para invitarla al intercambio de golpes en el centro del escenario.

Round 2 | Tecia intenta una patada giratoria pero Hill se agacha y provoca que se pase de largo y termine en la lona pero se termina el segundo round.

Round 2 | Hill se cuelga de la espalda de Torres y busca llevarla a la lona pero no le alcanza la fuerza y Tecia le responde con dos derechas al rostro.

Round 2 | Hill busca atacar en el inicio del segundo round pero Tecia comienza a caminar por todo el contorno del octgono y no deja que le conecten ni un solo golpe.

Round 1 | Ahora fue Tecia la que intent el derribo pero Angela Hill se pone de pie de inmediato y no le da espacio para hacer dao.

Round 1 | Hill acorrala a Torres contra la reja y busca llevarla a la lona pero Tecia se defiende cmo puede y se mantiene de pie.

Round 1 | Torres muestra sus habilidades con las piernas y arranca el combate con unas patadas altas que impactan en el pecho de Hill.

Ha llegado el turno de las mujeres en este cartel estelar. Tecia Torres se enfrenta a Angela Hill en un combate de peso paja a tres rounds.

Ah caray, los jueces no lo vieron tan claro y el chino Song Yadong se lleva el triunfo por decisin dividida. Un juez lo vio ganar los tres rounds y eso me parece increble.

Round 3 | La stamina se ha terminado en ambos y el combate llega a su final, en donde Casey Kenney no debera de tener dificultades para llevarse el triunfo por decisin de los jueces.

Round 3 | Esto ya se puso bueno y ambos comienzan a intercambiar golpes en el centro del ring pero Kenney busca el derribo que no logra concretar.

Round 3 | Arranca el tercer y ltimo round con la misma estrategia. Kenney es el que propone ms y Yadong espera. A ver si esto no le cuesta el combate en caso de ir a las tarjetas.

Round 2 | La estrategia del peleador chino es muy clara. Busca menos el intercambio pero intenta esperar el momento preciso para poder causar dao.

Round 2 | Casey quiere hacer dao con patadas bajas pero Song ya se ve ms agresivo y le entra al intercambio en el inicio del round intermedio.

Round 1 | A la mitad del primer round Song Yadong suelta por primera vez las manos pero Kenney no abre la guardia y resiste los impactos.

Round 1 | Casey suelta una patada al rostro que no encuentra objetivo pero sigue yendo al ataque ante un Yadong que prefiere esperar un poco.

Round 1 | La gente de Houston comienza a despertar y arranca el primer combate de los turnos estelares. Henney es quien se va al ataque y el chino muestra su velocidad para salir del problema.

Ha llegado el turno de la cartelera estelar y las acciones sern inauguradas por Song Yadong y Casey Kenney, quienes se enfrentarn en el peso gallo a solo tres rounds.

Pues no, a Bobby Green no le alcanz para imponerse tras un mal inicio de combate y finalmente Rafael Fiziev se lleva la victoria por decisin unnime en el cierre de las peleas preliminares

Round 3 | Se termina el combate y veamos si le ha alcanzado a Green para irse con el triunfo en la decisin de los jueces o hay alguna otra determinacin.

Round 3 | Fisiev se ha ido diluyendo y parece que es victima del cansancio aunque Green no ha podido ponerlo en serios aprietos.

Round 3 | Green sabe que las tarjetas pueden tenerlo abajo y se emplea a fondo en el tercer round para intentar noquear.

Round 2 | Fisiev va con patadas bajas pero Green le sostiene una pierna y por poco le conecta una derecha de poder.

Round 2 | Inicia el segundo round y la esquina de Bobby Green le peda en el intermedio no quedarse parado y ser un blanco fcil para Fisiev.

Round 1 | Gran movimiento de cintura de Fiziev, quien se saca de encima todos los intentos de Bobby de conectarlo.

Round 1 | Green parece que est aguardando para el momento preciso de montar un ataque poderoso y Fiziev se mueve para encontrar un hueco.

Round 1 | Fiziev muestra que trae ganas y es quien pone los primeros golpes en el inicio de este combate, en donde Green se planta para buscar contragolpear.

Ya ambos peleadores estn sobre el octgono y nos vamos al cierre de la cartelera preliminar. Bobby Green se ve las caras ante Rafael Fiziev en un combate de pesos ligeros a tres rounds.

Los jueces ya han dictado un veredicto y con una decisin unnime le entregan el triunfo a Vince Morales, quien peg ms y mejor para irse con la mano en alto del UFC 265.

Round 3 | Intercambio de golpes entre ambos peleadores pero ninguno se impone y suena la chicharra para terminar con el combate y tendremos que esperar a ver qu dicen los jueces.

Round 3 | Morales sigue insistiendo y busca el derribo pero Drako se mantiene con fuerza en las piernas y no deja que el combate se vaya a la lona.

Round 3 | Sin un ganador hasta ahora, nos vamos al tecer y ltimo round. Veamos si alguien le mete el turbo o nos iremos hasta la decisin de los jueces.

Round 2 | Parece que Rodrguez sale al segundo round on ms ganas de buscar atacar y lleva la pelea a la lona pero sin generar mayor peligro y Vicente Morales se pone de pie.

Round 1 | Vince sigue insistiendo y va tras Drako pero no lo alcanza y se queda con las ganas de conectar algunos golpes.

Round 1 | Morales se planta en el centro del octgono y espera los embates de Rodrguez pero Drako rebota en puntas y espera un descuido de su oponente.

Ahora llega el turno de los pesos gallo y Vince Morales se enfrenta a Drako Rodrguez en la cartelera preliminar del UFC 265. Nos acercamos a los turnos de poder.

No hay duda, los jueces tienen una decisin unnime y le entregan el triunfo a Alonzo Menifield, quien busc ms el ataque y recibe justo premio anye Ed Herman.

Round 3 | Se acab. No tenemos a un ganador tras tres rounds de pelea y tendremos que esperar a que los jueces dicten quin se lleva el triunfo.

Round 3 | Ed Herman resiste como puede y apuesta por llegar a la orilla para esperar la decisin de los jueces, aunque Alonzo muestra sus ganas de finalizar lo ms pronto posible.

Round 3 | Arranca el tercer y ltimo round y Alonzo Menifield se va como toro, con todo al ataque, buscando terminar con el combate antes de que termine.

Round 2 | Alonzo le pide a su rival que vaya al ataque pero no le responde y se mantiene a la distancia, evitando ser daado.

Round 2 | Tras un minuto del segundo round, ahora s va para adelante Herman y pone en aprietos a Menifield aunque no lo finaliza y le responden con todo.

Round 1 | Este round, al estilo del boxeo, se ha convertido en puro estudio nadie se emplea a fondo para buscar el triunfo aunque Menifield ha puesto los mejores golpes.

Round 1 | Herman aprovecha su ventaja en la distancia para mantener lejos a Alonzo, quien todava aguanta y no se va con todo al frente en el inicio del combate.

Seguimos el camino rumbo a las peleas estelares y ahora es el turno de dos autnticos trenes. Alonzo Menifield se mide ante Ed Herman en los semipesados del UFC.

Round 1 | Se acab. La norteamericana Jessica Penne fue amplia dominadora desde el segundo uno y logra terminar a Karolina Kowalkiewicz por sumisin.

Round 1 | Jessica intenta terminar el combate con una sumisin pero Kowalkiewicz se defiende como puede y no le permite cerrar la palanca al brazo.

Round 1 | Penne arranca mejor el combate y lleva a la polaca a la lona pero no se pone en una posicin cmoda para atacar y se pone de pie buscando la incorporacin de Karolina.

Nos vamos ya a la cartelera preliminar y las mujeres sern las encargadas de abrir las acciones con un combate en peso paja entre Karolina Kowalkiewicz y Jessica Penne.

Round 1 | Kape muestra ms velocidad pero no ha encontrado precisin en los ataques pero se empea y cuando solo faltaban segundos consigue ganar por nocaut. Qu rpido se nos fue el combate.

Round 1 | Vibrante inicio de combate y Osbourne se va para el frente, soltando las manos pero descuidando la guardia, lo que aprovecha Kape para contragolpear peligrosamente.

La accin en el octgono no se detiene y nos vamos con el siguiente combate, en donde Manel Kape se enfrenta a Ode’ Osbourne en el peso mosca a tres rounds.

Impresionante exhibicin de Miles Johns, quien supo esperar el momento preciso y en el tercer y ltimo round se lleva el triunfo con un espectacular nocaut, mandando a dormir a Anderson Dos Santos con una derecha poderosa.

Parece que nos bamos a ir a un tercer round, pero en la pausa revisan el antebrazo derecho de Victoria Leonardo y detectan una fractura. Es todo. Victoria por TKO de la brasilea Gatto por decisin mdica.

