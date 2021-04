UFC 261 Live: Usman vs Masvidal, la pelea UFC 261: Resultado, resumen en video y mejores golpes de la revancha y los tres ttulos mundiales

Muchas gracias por habernos acompaado a lo largo de esta gran velada para las artes marciales mixtas. Kamaru Usman manda a dormir a Jorge Masvidal y retiene su campeonato wlter.

Round 2 | EL CAMPEN SE HACE VALER Y ES EL GANADOR. Gran derecha al rostro de Jorge Masvidal y la pelea llega a su fin. Kamaru Usman gana por nocaut en el round 2 y retiene el cetro welter de la UFC.

Round 2 | Nos vamos al segundo episodio y de nuevo es Jorge el que se suelta al ataque, sabe que no puede dejar tranquilo al poder del campen.

Round 1 | Jorge logra ponerse en pie pero Usman suelta las manos. Primero la derecha y luego la izquierda para mermar al rival.

Round 1 | Masvidal busca a Usman con una rodilla alta pero el campen responde con el derribo y ah se va la pelea. Todos a la lona.

Round 1 | Usman amaga con el derribo y sorprende con la derecha arriba y Masvidal lo provoca xon una risa.

Round 1 | Vmonos, vmonos con las acciones de la pelea sper estelar de esta noche y el latino es quien busca los primeros contactos pero Usman se hace de humo.

Aqu est el retador. Todos los latinos se unen en apoyo a Jorge Masvidal, quien sali acompaado de Anuel AA a la pelea estelar de esta noche.

No cabe duda de que el peleador de origen cubano, Jorge Masvidal, ser el ms apoyado por la aficin esta noche y es que est en casa. El retador luce una gran sonrisa a segundos de salir al octgono.

A esperar un poc ms. Ya estamos a nada de que Kamaru Usman y Jorge Masvidal salten al octgono para medirse por el campeonato welter de la UFC en una de las peleas ms esperadas del 2021.

Round 1 | Se acab la pelea. Rose Namajunas termina muy rpido con el combate y recupera el ttulo paja de la UFC. La nueva campeona conect una gran patada al mentn de la peleadora asitica.

Round 1 | Arrancan las acciones de la pelea semifinal en el UFC 261 y la campeona se planta en el centro del octgono. La aficin est apoyando a Nmajunas.

Vamos al turno semifinal del UFC 261. Weili Zhang busca defender si campeonato paja ante Rose Namajunas en una pelea que promete sacar chispas pero la campeona salta como favorita.

La pelea del peso medio en UFC 261 entre Chris Weidman y Uriah Hall termin tras 17 segundos, luego de que la terrible fractura de pierna que sufri ‘The American’ cuando el jamaicano hizo un check defensivo.

Una brutal lesin, pocas veces en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Weidman ya le haba tocado estar del otro lado de la moneda de una fractura similar. Anderson Silva, en UFC 168 ante ‘The American’ en diciembre de 2013.

Revisa la comparacin AQU.

Round 2 | FIN DE LA PELEA! La campeona Valentina Shevchenko comienza a conectarle una rfaga de codos al rostro de Andrade y la pelea llega a su fin. El cinturn no cambia de manos esta noche.

Round 2 | Nuevo, s, nuevo derribo de la campeona y Andrade no encuentra la manera de sacarse de encima a su rival.

Round 2 | Valentina Shevchenko logra un nuevo derribo en el inicio del segundo episodio y quiere ir mermando su energa para lo que resta de la pelea.

Round 1 | La campeona tiene a Jessica encerrada contra la jaula y busca que doble las piernas con buenos rodillazos. Gran dominio de Valentina en el primer asalto que ya termina.

Round 1 | Shevchenko logra cerrarle un candado al cuello pero Andrade pelea con todo y busca salirse de la llave pero no est nada sencillo.

Round 1 | Shevchenko busca el derribo pero no lo concreta y Andrade quiere que la pelea sea arriba y con intercambio de golpes.

Round 1 | La campeona es la primera en atacar con una patada alta que logra detener Andrade de buena manera.

Ahora s, tras la terrible escena que acabamos de vivir, es momento de irnos a los combates titulares de la funcin. La campeona Valentina Shevchenko defiende su corona de peso mosca ante Jessica Andrade.

Round 1 | Brutal, terrible. La pelea empieza con Weidman lanzando un low kick y se le parte la pierna en dos. Terrible imagen. Ojal tenga pronta recuperacin.

Revisa el video de la terrible lesin AQU.

Vamos a otra pelea. Esta es la ltima de la funcin que no incluye un ttulo de por medio pero Chris Weidman se ve las caras ante Uriah Hall en una pelea de peso medio.

El polmico youtubes y boxeador, Jake Paul, acudi este sbado al UFC 261 en Florida y no fue bien recibido por los aficionados, quienes lo abuchearon y le gritaron “Fuck Jake Paul”.

Revisa el video del momento AQU.

Round 1 | SE ACAB. Crute no puede salir al segundo round y la pelea llega a su fin. Una pena para el australiano que parece tener serio dao en la rodilla y el tobillo.

BIG moment in the first round!

Smith lands the leg kick and Crute immediately goes to the ground! #UFC261pic.twitter.com/XqsPNG0oKT

? UFC Europe (@UFCEurope) April 25, 2021